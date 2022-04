Chiavetta USB 128GB: a 11€ è praticamente un REGALO (Amazon)

Gli sconti su Amazon in occasione della Primavera ti permettono di avere accesso ad occasioni clamorose come questa. Una chiavetta USB super veloce, con ben 128GB di spazio di archiviazione a disposizione, e doppia uscita. In questo modo, puoi collegarla senza problemi tanto al PC quanto ai dispositivi mobili come smartphone e tablet. Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare e portala a casa a 11€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Chiavetta USB 128GB: tanto spazio, mini prezzo

Un prodotto super compatto, è anche per questo che lo si apprezza. Non sarà pesante e complicato portare sempre con te tutti i file che ti servono. In un attimo, colleghi l'accessorio al PC, allo smartphone o al tablet, e usi i documenti che ti servono.

Allo stesso modo, puoi copiarli, trasferirli o eliminarli: insomma, massima libertà. Inoltre, non servono adattatori e non c'è da perdere tempo. Infatti, da un lato c'è l'uscita classica (USB A), che è quella necessaria per il computer. Dall'altra invece c'è quella USB C, che è perfetta per i dispositivi mobili e per molti portatili.

Un sacco di pregi, tanto spazio di archiviazione a disposizione, velocità garantita dallo standard 3.0 e un prezzo minuscolo. Farsi scappare questa chiavetta USB da 128GB, in promozione a 11€ circa appena, è un vero peccato. Completa l'ordine al volo su Amazon e approfittane adesso, godi di spedizioni rapide e gratis, offerte dai servizi Prime.