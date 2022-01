Chiavetta USB 128GB 4 in 1 a 19€: smartphone, iPhone, tablet e PC

Una chiavetta USB 128GB 4 in 1 utilissima. Un prodotto che ti permetterà di spostare super rapidamente file fra smartphone – anche iPhone – tablet e PC. Un dispositivo super compatto, con un sacco di spazio a disposizione, che ora da Amazon puoi avere a 19€ circa appena.

Come fare? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “Y4OJJK9G”. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Offerta limitatissima.

Chiavetta USB 128GB 4 in 1: prezzo Amazon imbattibile

Un prodotto super compatto, che potrai usare in un sacco di contesti. Si tratta di un 4 in 1 per un semplice motivo. Infatti, tante sono le uscite: USB A, Lightning, microUSB e – grazie a un piccolo omaggio – USB C.

In questo modo, spostare file è semplicissimo, a prescindere dal dispositivo che possiedi. Senza dover passare dal cloud, spesso troppo lento a causa della velocità di connessione, puoi sposare anche un quantitativo importante e pesante di dati da un device all'altro, a prescindere dal sistema operativo. Non servono nemmeno software o applicazioni aggiuntive.

Basta scegliere l'uscita corretta ed effettuare il collegamento. Si tratta del prodotto ideale anche per liberare la memoria di smartphone e tablet, soprattutto se non dotati di espansione tramite microSD.

Insomma, una chiavetta USB 128GB 4 in 1, a questo prezzo, è un vero e proprio affare. Non perdere l'occasione di averla a 19,99€ appena, direttamente da Amazon: mettila nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “Y4OJJK9G”. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.