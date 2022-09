Chiavetta USB da 128 GB a MENO di 20euro, PAZZESCO

Non credo che ci sia molto tempo da perdere perché quest’offerta ho come l’impressione che non duri ancora per molto. Amazon sta proponendo la chiavetta USB HP da 128GB a soli 19,38 euro.

Con una spesa veramente ridicola puoi avere con te sempre uno storage con grandi capacità di memoria e molto veloce. Potrai avere la garanzia dei prodotti Hp che non deludono mai. Una PenDrive robusta e compatta che ti accompagnerà in ogni momento della tua giornata.

Che tu voglia usarla per le emergenze o per avere sempre con te i file più importanti, questa chiavetta USB è perfetta. Cogli al volo l’offerta di Amazon e metti subito nel tuo carrello la chiavetta USB HP da 128GB a soli 19,38 euro.

Chiavetta USB da 128GB: esperienza e velocità HP

Dotata di un’interfaccia USB 3.1 in modo che tu possa trasferire i file, anche di grandi dimensioni, in modo veloce e sicuro. Arriva a una velocità di lettura fino a 200 MB/s e di scrittura fino a 100 MB/s. Potrai trasferire un file in 4k in meno di 40 secondi.

I tuoi documenti, le foto, i video o qualsiasi altra cosa tu ci abbia copiato è assolutamente al sicuro. Infatti, oltre ad avere un alloggiamento in metallo che la rende molto robusta è anche retrattile in modo che non si rovini mentre viaggia con te. Infine, nella parte alta vi è una piccola asola, in cui infilare un laccetto e agganciarla alle chiavi, alla borsa o allo zaino, e non rischiare di perderla.

Approfitta di questa offerta di Amazon per avere un ottimo dispositivo di archiviazione portatile comodo e sicuro. Metti subito nel tuo carrello la chiavetta USB HP da 128GB a soli 19,38 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.