Chiavetta 256GB a 19€: ASSURDO, ma possibile su Amazon (pochi pezzi)

Questa chiavetta USB con 256GB di spazio di archiviazione, a questo prezzo, è un vero e proprio regalo. Normalmente molto più costosa, adesso da Amazon puoi prenderla a 19,99€ appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sembra impossibile, ma è merito della settimana del Black Friday, ormai quasi finita: completa l’ordine al volo per approfittarne.

Chiavetta 256GB: tanto spazio, mini prezzo

Un corpo robusto in metallo, super resistente ad urti e cadute accidentali. Ancora, nessun problema per il contatto accidentale con l’acqua. Con tutto questo spazio di memoria a disposizione, potrai spostare e copiare file anche di grandi dimensioni, senza alcun problema. Ancora, le dimensioni sono perfette per effettuare un backup del tuo PC.

La sua estrema praticità è nella compattezza: sta in palmo di mano, dunque potrai portarla sempre con te, ovunque vai. Non perdere l’occasione di risparmiare un sacco con questa chiavetta USB con ben 256GB di spazio di archiviazione.

Completa l’ordine al volo per prenderla a 19,99€ appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità residua limitata, sii veloce: la settimana del Black Friday è quasi finita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.