Chiavetta 128GB per iPhone, Android e PC a 19€: SCONTACCIO 50%

Con una chiavetta USB da 128GB, hai un sacco di spazio a disposizione da usare sui tuoi dispositivi. Senza alcun limite, questo modello puoi sfruttarlo su iPhone, ma anche smartphone Android, tablet e PC.

Una possibilità offerta dalla speciale tecnologia dell'uscita USB, adattabile a diversi utilizzi. Approfittando dello sconto Amazon del 50% lo porti a casa a 19,99€ appena. Basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “8VAHV2H8”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Chiavetta 128GB: con lo sconto del 50% è un affare

Un dispositivo super utile per effettuare, ad esempio, un backup dei tuoi dispositivi. In questo modo, puoi conservare i tuoi file importanti e – contemporaneamente – liberare un bel po' di memoria. L'ideale, ad esempio, per spostare velocemente le centinaia di fotografie che popolano il tuo smartphone, appesantendolo.

Allo stesso modo, puoi sfruttarlo per spostare velocemente file dal PC al tablet (o allo smartphone o a un altro PC, ad esempio). Non servirà connessione a Internet e potrai effettuare tutto in maniera molto veloce.

Insomma, un prodotto super versatile, utile e con un sacco di spazio a disposizione. Questa chiavetta 128GB, ora in sconto del 50%, è un ottimo affare, soprattutto se consideri che puoi usarla su iPhone, smartphone Android, tablet e PC. Mettila nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “8VAHV2H8”. La prendi a 19€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.