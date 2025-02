Chiave dinamometrica per auto e moto: affare su Amazon con lo sconto lampo

Opportunità per il fai-da-te da non perdere su Amazon su questa chiave dinamometrica per auto e moto: oggi, grazie allo sconto lampo, puoi acquistarla a soli 45,58 euro invece di 59,98. La chiave include tutto il necessario per il lavoro, insieme ad una pratica valigetta per il trasporto.

Chiave dinamometrica in offerta: precisione e affidabilità

La VANPO 1/2” da 20-220 Nm è la soluzione perfetta per la manutenzione di auto e moto. La precisione certificata ±3% permette serraggi perfetti e sicuri, rispettando gli standard internazionali ISO 6789, GB/T15729 e ASME B107.14M. Ogni set include un certificato di calibrazione individuale.

Caratteristica essenziale di questa chiave è il valore di coppia preimpostato con un dispositivo sonoro e una vibrazione della mano che ti avvisa quando hai raggiunto la coppia desiderata, così da non dover applicare troppa forza. Il sistema di ripristino automatico assicura invece che la chiave torni alla posizione iniziale.

L’intervallo di coppia regolabile da 20 a 220 Nm e la scala incisa al laser rendono la regolazione semplice e precisa. Con la testa reversibile puoi lavorare in entrambe le direzioni, sia in senso orario che antiorario, per adattarsi a ogni esigenza. La testina a cambio rapido con pulsante di sgancio facilita l’installazione e la rimozione delle bussole.

Il set include 5 bussole (17 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm, 24 mm), due barre di prolunga da 75 mm e 125 mm e una custodia resistente agli urti. La chiave è realizzata in acciaio al cromo vanadio, resistente all’usura e alla ruggine, con impugnatura in acciaio inossidabile e antiscivolo. Acquistala in offerta lampo a 45,58 euro.