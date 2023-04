Chi ha fatto sparire Harry Potter? Su CLUEDO non basta il Revelio

Unisci la lente di ingrandimento da detective alla bacchetta magica insieme agli amici in questa incredibile versione di Cluedo: Wizarding World Harry Potter, perfetto per gli amanti del maghetto più famoso del mondo!

Risolvi il caso Hogwarts in questa magica versione di Cluedo

Chiama amici e parenti e passate una serata diversa con questo classico rivisitato a tema Harry Potter. Muovetevi per le stanze della famosissima scuola di magia e stregoneria di Hogwarts per scoprire chi, dove e con quale incantesimo è stato fatto sparire uno degli studenti. Questa versione rivisitata di Cluedo sarà perfetta per divertirti durante feste e serate. Naturalmente il gioco è in italiano per un gruppo dai 3 ai 6 giocatori ed è indicato dai 8 anni in su.

Scegliete il vostro personaggio tra i più amati della serie: Harry, Hermione, Ron, Luna, Ginny o Neville e preparatevi a indagare. Muovetevi all’interno della scuola per raccogliere indizi e formulare ipotesi, ma attenti: il Marchio Nero è sempre dietro l’angolo. Se verrete assaliti perderete i punti della vostra casa e una volta terminati sarà game over per voi.

Se alle scale piace cambiare, qui è il tabellone che cambia! Infatti alcune stanze sono dotate di una ruota che se girata, può rilevare segreti.

Una volta che sarai certo della tua ipotesi recati nell’ufficio di Silente e scopri se la tu accusa ti porterà alla vincita.

