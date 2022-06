Che smartwatch! Con quello che costa è un REGALO (Amazon)

Se lo vedessi al polso di qualcuno mai potrei pensare che questo smartwatch è così a buon mercato. Praticamente ha un design più interessante dei 3/4 di modelli che trovi in negozio eppure può essere acquistato senza problemi.

Approfittando della promozione in corso su Amazon, poi, l’affare è dietro l’angolo: spunta il coupon con un click che te lo porti a casa con soli 53€ e non ci pensi più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch da paura: con quello che riesce a fare è un capolavoro

Questa sua cassa rotonda un po’ lo fa sembrare un più classico orologio da polso, ma appena lo indossi ti accorgi che ha un cuore tutto smart. A parte il quadrante che puoi personalizzare come vuoi, il display brilla di luce propria e ti mostra tutto ciò che vuoi.

Da leggere è un attimo con la risoluzione avanzata, in più puoi scorrere nel menù liberamente per passare da una parte all’altra con un gesto. Proprio in merito a ciò ti dico che hai sotto mano sia attività sportive che parametri del benessere. Dopotutto al suo interno trovi dei sensori avanzati che registrano ogni tuo movimento e non solo. Per farti qualche esempio hai a disposizione la frequenza cardiaca, la pressione cardiaca o, ancora, il monitor del sonno.

Questo smartwatch non si limita soltanto a questo perché è anche un ottimo assistente da polso con notifiche smart sempre presenti. Ti dico che supporta finanche le telefonate Bluetooth.

Insomma, che altro dirti, batteria che dura tanto, doppio cinturino in confezione e stile da vendere.

Approfitta subito del coupon e spuntalo sulla pagina, ti porti a casa questo smartwatch gioiello con soli 53€, soldi ben spesi. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.