Che senso ha il nuovo iPad (2022)?

Da quando Apple ha presentato il nuovo iPad di 10ª generazione le critiche e le lamentele su questo dispositivo hanno iniziato ad apparire online ancora prima della sua commercializzazione effettiva. Perché è stato criticato sin da subito? Cerchiamo di capirlo insieme.

Noi vi spoileriamo una cosa: è un tablet incredibile, adatto a tutti è pensato per tantissimi scopi. Lo trovate su Amazon a 589,00 €, con spese di spedizione incluse nel prezzo.

iPad (2022): perché acquistarlo quindi?

In una prima istanza anche noi abbiamo riportato una serie di perplessità in merito a questo device; la verità è che le cose bisogna sempre provarle e toccarle con mano prima di giudicarle. Non vuol dire che questo sia esente da critiche, ma occorre contestualizzarlo un minimo.

Il processore è potentissimo: si tratta dello stesso chip che troviamo in iPhone 12 Pro, lo schermo è luminoso anche se non è laminato e supporta la Apple Pencil di prima generazione, il design deriva da quello dell’iPad Air del 2020. Insomma, cosa che non va in questo prodotto quindi?

Le criticità sono essenzialmente due: il supporto alla Apple pensile di prima generazione (ci poteva stare benissimo quella di seconda generazione, anche se Apple ha optato per inserire una fotocamera anteriore sul frame laterale che occupa quindi lo spazio riservato alla ricarica della nuova penna) e il prezzo esagerato.

Questo dovrebbe essere il tablet più economico della linea di Apple ma in realtà costa 589,00 € che, per un gadget aventi caratteristiche un po’ obsolete, non è certo conveniente. Senza contare che l’azienda ha lasciato in commercio il vecchio modello del 2021, aumentandone perfino il suo costo di ulteriori 50 €.

Noi abbiamo avuto modo di provarlo il nuovo iPad di 10ª generazione e possiamo dirvi che per l’uso tutti i giorni va più che bene. È veloce, è potente, e aggiornato e lo sarà ancora per molti anni e presenta perfino da USB di tipo C, anche se la sua velocità è bene o male simile a quella rilasciata dal connettore Lightning.

Noi ci sentiamo di consigliarlo a tutti coloro che hanno un vecchio iPad e che vogliono un prodotto nuovo, con un design di nuova concezione e magari con la Type C. Se poi avete una pencil di prima generazione, questa è la scelta ideale. A 589,00€ è il tablet per tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.