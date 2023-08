ChatGPT non funziona: OpenAI conferma il down (aggiornata)

Nel primo pomeriggio di oggi, diversi utenti di ChatGPT hanno segnalato malfunzionamenti alla nota piattaforma di intelligenza artificiale. In particolare, si lamentava l’impossibilità di caricare le conversazioni e crearne di nuove, rendendo di fatto impossibile l’utilizzo dello sfruttamento.

Aggiornamento ore 17:29 – Il problema sembra essere più grave del previsto, tanto che OpenAI ha deciso di ridurre momentaneamente l’accesso ai server di ChatGPT in attesa che il malfunzionamento venga risolto.

OpenAI si è subito messa al lavoro per cercare di individuare la causa, come sottolineato sul sito ufficiale.

Alcuni utenti riscontrano problemi nel caricamento della cronologia delle conversazioni e nella creazione di nuove conversazioni. Abbiamo identificato il problema e stiamo lavorando a una soluzione.

Al momento in cui scriviamo, infatti, il problema sembra essere ancora presente e ChatGPT restituisce un generico messaggio di errore che non permette di ricevere risposte alle proprie richieste dall’intelligenza artificiale. Aggiorneremo l’articolo non appena ci saranno novità.