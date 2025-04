ChatGPT introduce una "libreria" che racchiude tutte le immagini generate

Ora trovare le tue immagini generate da ChatGPT sarà più facile. OpenAI ha infatti introdotto una libreria immagini integrata, che raccoglie tutti i file in un unico posto. Fino ad oggi, infatti, per recuperare le immagini generate dall’AI gli utenti erano costretti a cercare tra le vecchie conversazioni. Grazie a questa nuova funzione, tutto cambia.

Una libreria per immagini AI sempre accessibile

La nuova libreria è disponibile sia per gli utenti Free che per quelli Plus e Pro, e verrà implementata su tutte le piattaforme: web e dispositivi mobili (Android/iOS). Ogni immagine creata tramite ChatGPT viene ora salvata automaticamente in questa libreria, accessibile tramite la barra laterale a sinistra dell’interfaccia.

Una volta aperta la sezione “Libreria”, l’utente potrà visualizzare una griglia con tutte le immagini precedentemente generate. Inoltre, è presente un comodo pulsante “Crea immagine” che consente di tornare subito alla generazione di nuove immagini con un solo clic.

Cliccando su un’immagine, l’utente potrà modificarla, salvarla o condividerla facilmente. È anche possibile eliminare le immagini indesiderate: su desktop, basta passare il mouse sopra il titolo della conversazione nella sidebar, cliccare sui tre puntini e selezionare “Elimina”. Su mobile, invece, si può eliminare tenendo premuto sul titolo della conversazione e toccando l’opzione di cancellazione.

OpenAI ha comunicato che è attualmente in corso il “popolamento” retroattivo della libreria, quindi potrebbe volerci qualche giorno prima che tutte le immagini precedenti siano visibili. C’è un solo limite: ad essere incluse nella libreria sono soltanto quelle generate tramite il modello 40. Quelle create con DALL-E non verranno visualizzate.