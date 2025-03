ChatGPT 4o: il nuovo (amatissimo) generatore di immagini anche per gli utenti free

ChatGPT ha recentemente lanciato il suo nuovo modello GPT-4o Image Generator, e la reazione del pubblico non si è fatta attendere. La funzione di generazione di immagini, particolarmente avanzata rispetto alle precedenti versioni, ha catturato l’attenzione di tutti: gli utenti hanno iniziato a creare e condividere ritratti in stile Studio Ghibli, rendendo la funzione virale e aumentando esponenzialmente il traffico sulla piattaforma. Al momento è limitata agli utenti con abbonamento, ma potrebbe – a breve – arrivare anche per gli account con piano Free.

Tre immagini al giorno per tutti

L’enorme afflusso di utenti ha portato a un sovraccarico senza precedenti. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato su X che le GPU dell’azienda stanno “fondendo” a causa dell’intensa richiesta di generazione di immagini. Sebbene questa affermazione possa essere iperbolica, suggerisce comunque problemi di sovraccarico e possibili surriscaldamenti dei server.

Attualmente, solo gli abbonati a ChatGPT Plus (al costo di $20/mese) possono accedere a queste funzionalità. Presto, però, anche gli utenti che utilizzano il modello AI gratuitamente potranno mettere le mani sul nuovo generatore di immagini, ma limitatamente a tre generazioni al giorno. Meglio di nulla. Una data specifica di rollout per gli account free non è stata ancora ufficializzata, ma la parola “soon” fa ben sperare.

Per evitare futuri problemi con i server, OpenAI ha anche annunciato l’introduzione di limiti temporanei per gestire il carico sui server, anche se non è chiaro per quanto tempo questi resteranno in vigore. Forse, il tempo di smaltire l’entusiasmo per il nuovo generatore.