ChatGPT: 3 modalità di utilizzo illeciti dei cybercriminali

Di ChatGPT, in queste settimane, se ne sta parlando anche troppo.

Questa forma avanzata di intelligenza artificiale ha raccolto sia la sana curiosità dei comuni utenti che qualche timore, più o meno fondato. Tra le tante tematiche, quella della cybersicurezza è una delle più dibattute.

Di fatto, questo chatbot può potenzialmente essere un vero pericolo per la sicurezza online? Premesso che avere un antivirus sul proprio computer è ormai quasi d’obbligo, ChatGPT può essere utilizzato con scopi tutt’altro che amichevoli in diversi contesti.

La prima modalità di utilizzo è quella che riguarda la potenziale realizzazione di malware. L’abilità nella scrittura del codice da parte dell’AI, non gioca sicuramente in favore dei comuni utenti.

Se prima un hacker doveva compilare manualmente il codice dannoso, ad oggi ChatGPT può agire autonomamente, limitando anche la possibilità di errori.

ChatGPT può essere pericolosa? Dai malware allo scam sui siti di dating: ecco i rischi

I rischi legati a ChatGPT però, non si limitano alla generazione di nuovi malware. In tal senso, basti pensare alla creazione e gestione automatica di falsi profili sui siti di dating.

Lo scam di natura romantica era, ancor prima della diffusione di questo chatbot, molto diffusa. La possibilità di interagire in maniera veritiera con persone adescate sui siti di incontri, permette ai cybercriminali di interagire con molte più vittime, incrementando la possibilità di riuscita delle relative truffe.

Infine non vanno dimenticati gli attacchi di tipo Phishing. L’intelligenza artificiale, in questo senso, permette di realizzare testi più convincenti e dunque capaci di aumentare in maniera considerevole il numero di vittime coinvolte in una campagna.

