Champions League: ecco cosa guarderai gratis su Prime Video

Amazon ha recentemente annunciato quale sarà la partita di UEFA Champions League che trasmetterà gratis su Prime Video questa settimana. L’appuntamento è programmato per mercoledì 12 marzo 2025 a partire dalle 20.00 per un ricco pre-partita e poi Atletico Madrid vs Real Madrid. Un match davvero molto atteso.

“Una partita che può valere una stagione, a Madrid è il giorno del derby! Giulia Mizzoni insieme a Clarence Seedorf, Cristiana Girelli e Fernando Llorente in diretta dall’Estadio Metropolitano presenta Atletico-Real, ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League in esclusiva su Prime. Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Bordocampo: Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato”, ha dichiarato Amazon.

Amazon Prime Video, come anticipato, non si limiterà a trasmettere solo questa partita gratis, ma offrirà come di consueto un interessante pre-partita e un ottimo post-partita con tanti pronostici, analisi tecniche e commenti relativi al match. Durante la diretta è anche possibile accedere a tantissimi dati e informazioni con il proprio telecomando, rendendo ancora più interattiva la visione.

Scopri quale sarà la partita di Champions trasmessa gratis sul digitale terrestre mercoledì 12 marzo 2025.

Atletico-Real è la partita di Champions Gratis su Prime Video

Il derby Atletico Madrid-Real Madrid è la partita di UEFA Champions League che sarà trasmessa gratis per gli abbonati a Prime Video. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle ore 21.00 di mercoledì 12 marzo. Ma quali saranno le due probabili formazioni che scenderanno sul campo dell’Estadio Metropolitano?

Al momento non sappiamo ancora quali saranno le due formazioni scelte dagli allenatori, ma conosciamo gli infortunati e i squalificati. Per l’Atletico Madrid solo un giocatore che corrisponde a Koke. Invece, il Real Madrid deve fare i conti con l’impossibilità di utilizzare Carvajal, Militao, Ceballos e Vallejo.

Su Prime Video sarà Giulia Mizzoni a condurre Atletico-Real, la partita gratis di Champions trasmessa sulla piattaforma. Invece, alla telecronaca e al commento tecnico ci saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Ci aspettiamo davvero tante emozioni e un match indimenticabile.