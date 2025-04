Champions e Digitale Terrestre: la partita gratis del 16 aprile

Un’altra partita dei quarti di finale della UEFA Champions League è stata scelta per essere trasmessa in diretta gratis sulla piattaforma digitale terrestre a beneficio di tutti.

Di quale si tratta? Se sei un appassionato di calcio sarai contento di sapere che potrai assistere a Real Madrid – Arsenal. Si preannuncia un incontro ricco di emozioni.

Potrai vedere questa partita mercoledì 16 aprile 2025, quindi domani, alle ore 21:00, quando l’arbitro fischierà il calcio di inizio. Verrà trasmessa gratuitamente in chiaro su TV8 alla Logical Channel Number LCN 8, il numero del telecomando che dovrai selezionare per sintonizzarti su questo canale. Effettua una ricerca automatica dei canali per assicurarti un’ottima visione.

Sky continua a scegliere una delle partite della UEFA Champions League da trasmettere gratis sul digitale terrestre a settimana.

TV8 annuncia così questa partita: “L’Arsenal segna tre splendidi gol nel secondo tempo contro il Real Madrid e si porta saldamente al comando in vista della gara di ritorno. Riuscirà il Real Madrid a recuperare?”

Champions League e Digitale Terrestre: tutto su Real Madrid – Arsenal

Real Madrid – Arsenal, una delle partite dei quarti di finale della UEFA Champions League, sarà trasmessa in diretta gratuita sul digitale terrestre sul canale in chiaro di Sky, TV8. Una buona notizia per tutti coloro che amano lo sport, ma non sono abbonati ad alcun servizio di Pay TV che trasmette questo torneo europeo.

Ecco le formazioni delle due squadre che probabilmente scenderanno in campo.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Fran García; Modric, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius. All.: Ancelotti.

: Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Fran García; Modric, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius. All.: Ancelotti. Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Merino. All.: Arteta.

Ti ricordiamo che su TV8 non solo potrai vedere in diretta questo match, disponibile anche in streaming sul sito ufficiale del canale televisivo, ma hai anche la possibilità di goderti un ricco pre-partita e un interessante e divertente post-partita:

20:20 Tv8 Champions night prepartita

21:00 Real Madrid – Arsenal

23:00 Tv8 Champions night

00:00 Tv8 Gialappa’s Night