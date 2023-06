Cerchi uno smartphone Android a meno di 100€? Questo ottimo device lo paghi 84€...

Il Dooge X98 Pro è uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo. È disponibile su Amazon al prezzo di soli 84,99€, grazie a un generoso sconto del 23% rispetto al prezzo di listino di 109,99€. Questo smartphone offre una notevole capacità di memoria. Con 9 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili fino a 1 TB, l’X98 Pro garantisce una velocità di elaborazione elevata e prestazioni ottimizzate per svolgere diverse funzioni e attività. La memoria espandibile ti permette inoltre di soddisfare le tue esigenze di archiviazione quotidiane.

Dal punto di vista del design, il Dooge X98 Pro presenta una texture minimalista e un corpo sottile. L’estetica di alta qualità e il design semplice della serie X offrono un’esperienza visiva eccellente e una presa comoda. Il telefono ha una superficie rifinita con texture e sfumature minimaliste, mentre gli archi 3D conferiscono bordi arrotondati per un tocco ultra liscio. Lo schermo da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (720×1600) offre un’esperienza visiva coinvolgente. Con un rapporto schermo-corpo del 90% e cornici ultra sottili, ogni immagine “esplode” di magia, sia che tu stia guardando un video o giocando. Il telefono è dotato anche di Face ID, che consente di sbloccarlo in modo sicuro e conveniente grazie alla scansione istantanea del volto entro 0,3 secondi.

Per quanto riguarda la batteria, il Dooge X98 Pro è dotato di una batteria integrata di grande capacità da 4200 mAh. Offre un’ultra lunga durata in standby di 300 ore e 25 ore di conversazione continua. Il processore octa-core MediaTik Helio G25 garantisce un’esperienza fluida e responsiva, sia che tu stia chattando o guardando video. La fotocamera del Dooge X98 Pro è altamente funzionale. Dispone di una fotocamera principale AI da 12 MP, una fotocamera frontale da 8 MP e una fotocamera per ritratti da 2 MP. La fotocamera principale cattura dettagli chiari e colori realistici per immortalare i meravigliosi momenti della tua vita. La fotocamera frontale da 8 MP è dotata di funzioni di bellezza AI “per mettere in evidenza il tuo sorriso affascinante”, spiega il produttore. Infine, il Dooge X98 Pro viene fornito con il sistema operativo Android 12, che offre una vasta gamma di applicazioni e la possibilità di personalizzare l’interfaccia. Non farti scappare questa offerta: a questo prezzo il Dooge X98 Pro è un entry-level Android da avere assolutamente.