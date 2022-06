Cerchi una piscina grande e conveniente? Non farti scappare questa offerta a meno di 90€

L’estate è oramai giunta e sfruttare al meglio il proprio spazio all’aperto può fare una grande differenza nel corso delle tue giornate. Dato il caldo e le temperature sempre in crescita, acquistare una comoda piscina da montare e smontare può essere la soluzione perfetta per te: sano e rinfrescante divertimento a un prezzo davvero super conveniente. Per questo, se stai cercando una piscina medio/grande e soprattutto di ottima qualità, questo modello a marchio Index è l’acquisto perfetto. Il prodotto realizzato in PVC blu, è grande 3m x 2m ed è disponibile su Amazon a soli 89,00€ invece di 134,00€.

Ovviamente, si tratta di una piscina stabile e sicura dunque perfetta per giocare in famiglia o tra amici senza avere paura di romperla dopo un breve utilizzo. Il telaio, infatti, è una vera e propria garanzia in quanto è realizzato in acciaio verniciato a polvere, con ganci e pareti laminate a tripla resistenza PVC Super-Tough, il tutto coronato dall’utilizzo di poliestere extra forte per una maggiore durabilità. Data la validità del prodotto e l’enorme richiesta in questo periodo dell’anno, ti consigliamo di valutare l’acquisto finché sei ancora in tempo!

Perfetta per divertirti e rinfrescarti

Come ti abbiamo già accennato nell’introduzione, il design con struttura metallica, rigida e resistente, non solo è super conveniente e di qualità ma si assembla con pratici pezzi singoli. In più, la piscina è arricchita con un liner stampato a forma di piastrelle sulle tinte del blu e del turchese, perfette per rendere l’effetto finale ancora più bello e piacevole!



La Small Frame di Intex è ottima per spazi esterni ridotti, come piccoli giardini, verande o terrazze non particolarmente ampie ed è di forma rettangolare, spaziosa e perfetta per bambini e per adulti. Oltre a essere estremamente semplice da montare e posizionare, sarà riempita completamente in soli 30 minuti! Ti basterà collegare una pompa con filtro a cartuccia, grazie ai collegamenti già predisposti, e svuotare l’acqua con il tappo di scarico una volta finito il divertimento. Data la validità della promozione e l’utilità di questo prodotto, ti consigliamo di portare a termine il tuo acquisto il prima possibile, prima che il prezzo salga di nuovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.