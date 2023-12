Cerchi un tablet ANDROID potente e versatile? Samsung Galaxy Tab S9 FE è QUI per te

Se siete alla ricerca di un tablet Android potente e versatile, e magari lo volete di Samsung perché possedete già uno smartphone del marchio sudcoreano, allora oggi vi consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy Tab S9 FE, un prodotto di fascia media ma dalle caratteristiche interessanti, con uno schermo ampio e risoluto da 10.9″ con tecnologia TFT LCD. con il modem Wi-Fi, la RAM da 6GB e con 128GB di storage interno, ulteriormente espandibile mediante microSD. Eccellente poi la batteria da 8.000 mAh che promette un giorno di utilizzo intenso e il processore Samsung Exynos 1380 con Android 13 e One UI. Pensate che da 549,00€ lo potrete pagare soltanto 499,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. La colorazione in sconto è quella “Lavander” e sappiate che il device è anche uno dei pochi tablet al mondo certificati IP68 contro gli schizzi d’acqua e la polvere.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: ecco perché comprarlo

Il tablet di fascia media di Samsung presenta un design elegante, minimal ma è, al tempo stesso, coloratissimo; lo schermo è ampio e generoso, da circa 11″, perfetto per guardare contenuti in streaming, per navigare online, per disegnare e scrivere, anche perché la S Pen è inclusa nella confezione. Con l’applicazione “S Pen Creator Edition” poi, potrete scatenare la vostra creatività senza limiti. Dimenticavo che il display gode della feature Vision Booster che permette di aumentare la visibilità anche sotto la luce diretta. La batteria da 8000 mAh assicura un’autonomia degna di nota e si ricarica in fretta con il caricatore da 45W (incluso in confezione).

Il Galaxy Tab S9 FE viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di 499,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che sia troppo tardi. A questa cifra è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.