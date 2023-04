Cerchi un tablet Android economico? Devi assolutamente guardare questa offerta di Amazon

Oggi Amazon propone un interessante tablet Android entry-level ad un prezzo fortemente scontato e, dunque, ancora più economico del solito. Se stai cercando un tablet Android con un prezzo ampiamente sotto la soglia psicologica dei 120€, ma non per questo necessariamente poco affidabile o prestante, beh, ti consigliamo di leggere con attenzione questa news.

Questo tablet Android da 10″ della FACETEL ha tutto quello che ti serve per navigare su internet, guardare le tue serie TV preferite su Netflix su uno schermo in alta definizione di qualità e prendere appunti a lezione, grazie alla tastiera Bluetooth compatibile. Normalmente Amazon lo propone ad oltre 135€, ma oggi può essere tuo a soli 105€ grazie ad uno sconto del 15% a cui bisogna aggiungere un ulteriore buono da 10€: per attivarlo ti basta spuntare la casella che si trova proprio sotto al prezzo, nulla di più semplice.

Incluso nella confezione di questo tablet troverai anche tastiera, mouse e pennino compatibili. Un bundle di accessori davvero ricco ad un prezzo semplicemente stracciato.

Il tablet FACETEL è un dispositivo di alta qualità e conveniente che funziona con il sistema operativo Android 11.0 ed è stato certificato da Google GMS. È dotato di un processore Octa-Core da 1.6 GHz combinato con la tecnologia della rete neurale AI, che rende l’avvio e la risposta delle applicazioni più veloci.

Il Play Store preinstallato ti consente di scaricare qualsiasi delle tue app preferite come Youtube e il software Office, migliorando efficacemente la sicurezza, la stabilità e la compatibilità del prodotto. Il tablet da 10 pollici supporta le bande di frequenza Wi-Fi 2.4G e può connettersi a tutte le reti domestiche. La RAM da 4 GB ti consente di eseguire più programmi in background, assicurandoti che il tuo computer funzioni ad alta velocità. Lo spazio di archiviazione da 64 GB può archiviare facilmente molti file e app, mentre lo slot per schede Micro SD offre fino a 128 GB di memoria espandibile.

Per tutte queste valide ragioni, se stai cercando un tablet Android economico ti suggeriamo di puntare proprio su questo device in forte offerta su Amazon. Non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.