Cerchi un portafoglio Bitcoin gratis? È incluso con Hype

Hype, negli ultimi anni, si è costruita una certa notorietà: si tratta di una fintech 100% digitale, che offre conti completi a prezzi vantaggiosi. Tra i diversi servizi che offre impossibile non nominare la carta Mastercard, prelievi in qualsiasi sportello senza commissioni, bonifici, finanziamenti, cashback e tanto altro. Ma c’è un’altra funzionalità che forse non conoscevi: parliamo del portafoglio Bitcoin completamente gratuito, disponibile anche per i titolari di Conto Hype a costo zero.

Come funziona il portafoglio Bitcoin di Hype?

Perché affidarsi ad altre piattaforme quando con Hype puoi avere tutto ciò che ti serve – portafoglio Bitcoin incluso? Crearlo è semplice, veloce e soprattutto gratuito. Non è necessario alcun documento né attesa, fai tutto in trenta secondi e sei subito pronto ad acquistare in tempo reale direttamente dall’applicazione Hype, senza dover ricaricare un altro portafoglio o utilizzare altri conti.

Tramite l’applicazione puoi anche inviare Bitcoin ai tuoi contatti o fare acquisti utilizzandoli come valuta, naturalmente dove consentito. L’importo dell’acquisto verrà prelevato dal tuo saldo, ma il tuo conto Hype sarà sempre separato dal tuo portafoglio Bitcoin, protetto a sua volta da un innovativo sistema di sicurezza a tre chiavi che garantisce il massimo dell’affidabilità, in qualsiasi momento.

Hype ha realizzato la propria sezione Bitcoin avvalendosi dell’integrazione con la tecnologia di Conio, una società italiana che si distingue prevalentemente per semplicità, velocità e sicurezza. E anche il servizio offerto da Hype è altrettanto veloce e sicuro, oltre che estremamente facile da usare: per creare il tuo portafoglio ti basta entrare nell’apposito menu sull’applicazione e seguire le istruzioni riportate a schermo. Bastano pochi secondi e sei già pronto a comprare, vendere e scambiare.

La sezione Bitcoin è disponibile anche per i titolari di un Conto Hype gratuito, per cui se vuoi investire in criptovaluta ma non hai intenzione di sottoscrivere un piano a pagamento, questa è la soluzione perfetta. Apri subito il tuo conto Hype gratis: non dimenticare di inserire, in fase di registrazione, il codice promo “HYPER” per ricevere un bonus d’ingresso di 5 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.