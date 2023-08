Cerchi un nuovo conto corrente? Con Crédit Agricole il canone è zero

Sei alla ricerca di un conto corrente online che offra vantaggi esclusivi e la comodità di una gestione completamente digitale? C’è Crédit Agricole, che sta rivoluzionando il mondo bancario con un’offerta da non perdere: non solo avrai l’opportunità di aprire un conto corrente senza canone, ma potrai anche godere di una serie di vantaggi esclusivi, come carte di debito, buoni regalo Amazon e molto altro ancora.

Crédit Agricole ti offre la possibilità di aprire un conto corrente online senza canone, se sei un nuovo cliente. Potrai scegliere tra due carte di debito: la tradizionale Crédit Agricole Bancomat e l’innovativa Crédit Agricole Visa. Quest’ultima, in particolare, offre canone gratuito per i primi due anni e ti premia con buoni regalo Amazon fino a 100 euro se la utilizzi per i tuoi acquisti.

Accumulando spese di almeno 250 euro, riceverai 25 euro in buoni; con 500 euro, otterrai 50 euro in buoni, e se raggiungi i 1.000 euro di spese, avrai ben 100 euro in buoni Amazon. Inoltre, potrai ottenere ulteriori 30 euro in buoni invitando i tuoi amici a unirsi alla promozione.

Gestione semplificata e tasso di interesse elevato

Grazie all’applicazione Crédit Agricole Italia, avrai il controllo totale delle tue finanze a portata di mano. Potrai effettuare bonifici, pagare dalla rubrica e gestire la tua carta e il conto online. Inoltre, se scegli di aprire un Conto Deposito della durata di 12 mesi, ti sarà garantito un tasso di interesse annuo lordo del 3,50%, rendendo il tuo denaro ancora più redditizio.

Aprire un conto Crédit Agricole è semplicissimo e veloce. Basta collegarsi alla pagina dedicata all’offerta, selezionare la filiale di riferimento e inserire i propri dati. Non dimenticare di avere a portata di mano i documenti d’identità e la tessera sanitaria nazionale. Ricorda che questa promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato, perciò assicurati di non perdere l’opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.