Cerchi un robot che aspira e lava ECONOMICO? Questo è tuo a 194€

Sei passata da scopa e paletta a un’aspirapolvere portatile, per poi finire a una scopa elettrica, ma ancora non hai travato davvero qualcosa che ti soddisfi? Allora vai su Amazon e metti nel tuo carrello il robot che aspira e lava Lubluelu a soli 194,99 euro, invece che 249,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Super sconto che ti permette di risparmiare ben 55 euro. Inoltre se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. A questo prezzo difficilmente potrai trovare qualcosa di meglio.

Robot che aspira e lava: vita serena e casa pulita

Questo robot aspirapolvere è dotato dell’algoritmo SLAM e di ben 22 sensori molto precisi che gli consentono di mappare le stanze. In questo modo si muove con efficienza, scegliendo il percorso migliore e quindi arrivando in ogni anglo di casa. Ha una potente aspirazione da 3000 Pa e 3 modalità di pulizia.

È poi dotato di un serbatoio dell’acqua con un panno in microfibra che gli permette di pulire e lavare i pavimenti in una sola passata. E anche in questo caso puoi decidere tra 3 modalità di lavaggio. Scarica l’app dedicata e controlla il piccolo robot anche mentre se fuori casa con il tuo smartphone. Ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Se non vuoi spendere un patrimonio ma avere comunque un ottimo prodotto, questo fa sicuramente al caso tuo. Sii rapida dunque, vai su Amazon e acquista il tuo robot che aspira e lava Lubluelu a soli 194,99 euro, invece che 249,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.