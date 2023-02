Cerchi il miglior computer PORTATILE per l'università? È qui ed è anche in sconto

Se siete degli universitari o semplicemente degli studenti che cercano un portatile leggero, veloce, sottile ma dall’autonomia infinita, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente a casa vostra. Il MacBook Air 2020, il modello con processore Apple Silicon M1 , dotato di un design classico e senza tempo, con un pannello retina LCD da 13,3”. Oggi lo trovate in super sconto su Amazon a 909,00 € nella colorazione dorata con 8 GB di RAM 256 GB di memoria interna.

MacBook Air (2020): Best Buy senza paragoni

Sappiate che le spese di spedizione sono gratuite e compresa nel prezzo del prodotto, ma ci sono anche altri vantaggi. Dobbiamo segnare infatti volendo, potrete usufruire della garanzia di Amazon per ben due anni o di quella Apple per un anno con possibilità di espanderla con AppleCare.

Se il prezzo di 909 € vi sembra troppo elevato, non dovrete temere nulla. Si può dilazionare l’importo in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale. Questo farà in modo che il costo non impatti troppo sul vostro conto corrente. Non servono buste paga; basta il codice fiscale, un documento di identità e un account ad Amazon verificato.

Altresì, se avete un profilo attivo da diverso tempo, potrete pensare anche al sistema interno di Amazon stesso, che vi farà dividere il pagamento del prodotto in cinque rate.

Il MacBook Air 2020 è un laptop fanless, ovvero senza ventole. Questo garantirà una silenziosità incredibile, molto utile se siete in ambienti particolari come una biblioteca, una sala studio o un’aula universitaria.

Le performance di questo portatile sono spaventose; oltre ad avere un’autonomia di un giorno con uso stress, permette anche di effettuare il montaggio video in 4K o la post produzione di pesanti file RAW.

Approfittate subito di questa promozione per portarvelo a casa a soli 909,00 € .

