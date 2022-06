Cercavi un tablet? 120€ per questo Huawei e non rimani deluso

Se vuoi un tablet da utilizzare tutti i giorni senza problemi, il Huawei MatePad T è senza ombra di dubbio un ottimo candidato. Con la promozione in corso su Amazon è anche conveniente visto il ribasso del 33%, ciò si traduce in un vantaggio a tua disposizione.

Display ampio, servizi HMS e prestazioni ottime per fluidità e qualità a portata di mano. 119,99€ in un solo click su Amazon, lo paghi anche con finanziamento se vuoi e ti togli un sassolino dalla scarpa.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Huawei MatePad T: un tablet di tutto rispetto

Design slim, leggero e perfetto da avere sempre in borsa quando sei fuori. Questo Huawei MatePad T è un tablet che ti si addice se sei in cerca di qualcosa per un utilizzo quotidiano. Nonostante il display sia leggermente più piccolo della media, con la sua risoluzione e i colori che brillano di luce propria è uno spettacolo.

Lo utilizzi per social, gaming mobile e anche per lo streaming godendoti a pieno i dettagli e tanto altro ancora. Ti voglio dire che no, non ci sono i servizi Google ma con lo store Huawei e tutto il resto non ne senti la mancanza anche perché ormai esistono tanti sotterfugi diversi.

Fotocamera frontale e fotocamera posteriore per goderti la vita, batteria che arriva a sera senza problemi e audio potente per non scendere a compromessi. Che altro dirti se non che ha anche la modalità per bambini integrata?

Non perdere tempo, acquista la volo il tuo Huawei MatePad T e portati a casa un tablet che ne vale la pena. Apri Amazon proprio ora e acquistalo a soli 119,99€ risparmiando diversi euro. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.