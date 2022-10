Centrale elettrica solare spettacolare a prezzo SBALORDITIVO su Amazon

Una centrale elettrica solare può essere un ottimo modo per ottenere elettricità completamente gratis dal sole. Basta scegliere un buon modello, che ti permetta di ottenere buoni risultati e sia super semplice da utilizzare. Esistono per fortuna delle station all in one che integrano proprio tutto: batteria, regolatore di carica, inverter e prese. Essenzialmente, dovrai solo collegare il pannello solare e aspettare che il dispositivo si ricarichi.

Solitamente, un kit completo ha prezzi parecchio elevati, ma – con un po’ di pazienza – è possibile mettere insieme ottimi set da Amazon, risparmiando. Oggi, in linea con le promozioni attualmente attive, ho selezionato due prodotti decisamente interessanti. La station EB3A di Bluetti – brand leader del settore – e il pannello solare portatile di Eco Worthy da 120W. Abbinati insieme, ti permettono di ottenere elettricità da utilizzare con tutti i tuoi oggetti il cui assorbimento massimo non supera i 600W.

Il gioiellino di Bluetti è bellissimo da vedere, abbinabile allo smartphone tramite applicazione, ed ha tutto quello che può essere necessario per collegare i tuoi prodotti:

una presa a Schuko com per prodotti con massimo assorbimento al di sotto dei 600W;

com per prodotti con massimo assorbimento al di sotto dei 600W; una porta USB C;

due porte USB A;

un sistema di ricarica wireless per smartphone;

una torcia d’emergenza.

Dal pratico display controlli tutti i parametri di funzionamento e anche l’andamento della ricarica tramite il praticissimo pannello solare di Eco Whorty. Quando la batteria è carica, puoi alimentare molti dei tuoi elettrodomestici, ma anche la totalità (praticamente) dei prodotti di elettronica che possiedi. Tutto senza utilizzare le prese di casa ed evitando di pesare sulla bolletta.

La cosa interessante è che, scegliendo di comprare le componenti separate, il risparmio è importante. L’intero set lo prendi a 516€ circa appena: un prezzaccio. Basta fare qualche ricerca online per comprendere quanto sia interessante. Per approfittarne, devi solo:

spuntare il coupon in pagina e mettere la station di Bluetti nel carrello a 349€;

di nel carrello a 349€; mettere nel carrello il pannello solare portatile da 120W a 167,99€;

portatile da a 167,99€; completare l’ordine e attendere la consegna.

Le spedizioni sono anche assolutamente gratuite, ma attenzione: non so per quando i due componenti della tua centrale elettrica solare portatile rimarranno in sconto su Amazon. Approfittane prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.