Centrale elettrica solare PREMIUM Bluetti a mini prezzo: promo Amazon shock

Quando ho visto il prezzo di questa centrale elettrica solare super completa quasi non potevo crederci. In effetti, si tratta di una promozione a tempo limitato: merito di uno speciale coupon Amazon, da attivare direttamente in pagina. Un prodotto Premium, perché firmato dal brand Bluetti, leader nel settore.

Un kit composto da una station all in one e da un pannello solare che si occuperà di catturare l’energia del sole per creare energia elettrica, che potrai sfruttare come preferisci. Elettricità che, è bene sottolinearlo, non solo rispetta l’ambiente, ma è completamente gratuita. Di conseguenza, potrai anche risparmiare in bolletta.

Non serviranno competenze specifiche per montare e iniziare subito a utilizzare la tua centrale. Si tratta di un kit pronto all’uso! La station all in one include tutto quello che serve per produrre da subito elettricità e non solo: anche tutte le uscite per poterla utilizzare, alimentando gli oggetti che preferisci.

Il pannello solare sarà invece responsabile della ricarica della batteria integrata nella stessa station. Approfitta dell’assurda promozione Amazon del momento e porta a casa il set al prezzo promozionale di 479€ invece di 599€: spunta il coupon pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartela. La ricevi a casa con spedizioni assolutamente gratuite.

Centrale elettrica solare Bluetti a prezzo sensazionale su Amazon

Come utilizzare l’elettricità che avrai generato grazie all’energia del sole? Semplice, sempre grazie all’unità principale e alle sue uscite:

una presa a Schuko com per prodotti con massimo assorbimento al di sotto dei 600W;

una porta USB C;

un sistema di ricarica wireless per smartphone;

due porte USB A;

una torcia d’emergenza.

Quindi potrai collegare piccoli elettrodomestici, qualsiasi dispositivo di elettronica, ma non solo: potrai anche ricaricare lo smartphone sfruttando il sistema wireless. La presa Schuko è sicuramente l’uscita più comoda perché ti permette il libero collegamento di prodotti con un assorbimento che non supera i 600W. Dunque, durante le ore di luce non dovrai far altro che collegare il pannello solare alla station all in one e lasciare che la batteria di ricarichi. Quando questa sarà pronta, potrai utilizzare l’energia elettrica che avrai prodotto in forma completamente gratuite.

Soffermandosi per un attimo sul prezzo incredibilmente conveniente di questo kit, è facile intuire che si tratta di un affare. Infatti, il brand produttore è praticamente sinonimo di garanzia per questo genere di prodotti, ma non solo. Tendenzialmente, un Sat configurato allo stesso modo a un prezzo decisamente più elevato.

Del resto, si tratta semplicemente di un’occasione a tempo limitato, della quale puoi approfittare direttamente su Amazon: spunta il coupon in pagina, risparmia adesso 120€ e porta a casa la tua centrale elettrica solare completa di Bluetti a mini prezzo. La ricevi con spedizioni super veloci e gratuite, garantite in pochi giorni. Ricorda: si tratta di una promozione a tempo super limitato.

