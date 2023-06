Centrale Elettrica Solare Portatile COMPLETA e di qualità a prezzo scandaloso (431€)

Una vera e propria centrale elettrica solare portatile di alta qualità, grazie alle eccezionali componenti, che ti permetterà di avere energia elettrica a disposizione praticamente ovunque desideri.

Scegliendo di comporre da solo il tuo kit, direttamente su Amazon, puoi risparmiare un sacco e portare a casa il set completo a 431€ circa con spedizioni gratis. Cosa ottieni?

station all in one Bluetti EB3A in promozione a 299€ invece i 349€ (spunta il coupon in pagina);

in promozione a 299€ invece i 349€ (spunta il coupon in pagina); panello solare da 100W di ECO-WORTHY, portatile, pieghevole e con tutti gli adattatori in dotazione a 132,99€ invece di 174,99€ (attiva il coupon in pagina)

Non ti serve altro, non ci saranno strane componenti da montare e arriva tutto a casa con spedizioni completamente gratuite! Dovrai fare in fretta a completare il tuo ordine però perché si tratta di occasioni a tempo limitato.

La station all in one, firmata da un brand d’eccezione, ti permette di avere a disposizione tutte le uscite che ti servono per collegare i tuoi dispositivi: presa Schuko, porte USB, porte USB C, ricarica wireless, porte AC. Ovviamente, integra anche la batteria, l’inverter e il regolatore di carica: è un prodotto assolutamente completo.

Il pannello solare da 100W ti permetterà di ricaricare la station utilizzando l’energia del sole. In confezione, fra i diversi adattatori, c’è anche quello per connetterlo alla Bluetti EB3A e ricaricarla durante il giorno. In questo modo, di sera avrai l’energia che ti serve per alimentare i tuoi dispositivi.

Che ti serva per avere elettricità in campeggio o per dare un taglio alla bolletta, questa centrale elettrica solare portatile – di qualità così elevata – a questo prezzo è un affare. Metti i componenti nel carrello e completa i tuoi ordini per approfittarne. Ricevi tutto con spedizioni veloci e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.