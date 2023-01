Centrale elettrica solare portatile COMPLETA a prezzo ridicolo su Amazon

Questa spettacolare centrale elettrica solare portatile di Bluetti ti permetterà di iniziare subito ad ottenere energia elettrica gratis direttamente dal sole. Il kit completo è composto da una station all in one e da un pannello solare da 120W: tutto quello che ti serve per iniziare subito a produrre elettricità. Il brand non ha bisogno di presentazioni: è un marchio leader del settore, ormai celebre perché in grado di offrire soluzioni portatili incredibilmente efficienti.

La station EB3A, super premium, integra al suo interno tutto l’occorrente per alimentare un piccolo ufficio e relativi dispositivi. Infatti, oltre a batteria, regolatore di carica e inverter, ci sono diverse porte per collegare direttamente i tuoi oggetti. Nello specifico, a disposizione hai:

2 porte USB A;

1 porta USB C super rapida;

1 presa Schuko (per collegare oggetti con assorbimento fino a massimo 600W);

1 piastra di ricarica wireless veloce;

1 torcia d’emergenza integrata.

Insomma, tutto quello che occorre per alimentare e ricaricare PC, smartphone, tablet, stampanti e non solo. Un prodotto bellissimo e compatto, che puoi ricaricare collegando direttamente il pannello solare portatile in dotazione.

Un kit eccellente quindi. Tutto quello che ti serve per creare la tua centrale elettrica solare portatile firmata Bluetti. Normalmente ben più costoso, grazie a un goloso coupon sconto, da Amazon puoi prendere il set a 478€ appena invece di 598€. Basta fare un po’ di ricerche per rendersi conto che si tratta di un investimento decisamente contenuto. Dovrai essere super veloce per approfittarne però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Lo ricevi con spedizioni assolutamente gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.