Centrale elettrica solare ormai richiestissima: la trovi a MINI prezzo su Amazon

Cercare in tutti i modo di ridurre il consumo di energia elettrica tradizionale: è questo il motivo per il quale c’è la corsa ai micro kit fotovoltaici. Per fortuna, ormai da tempo esistono sistemi “all in one”, definiti “station”, che rendono facilissimo utilizzare l’energia del sole, trasformata in elettricità. Sono delle vere e proprie centrali elettriche solari portatili.

Sono facilissime da utilizzare perché hanno tutto: una batteria, che si ricarica in vari modi (anche tramite pannello solare, naturalmente), e delle uscite per l’utilizzo immediato dell’energia accumulata. Un kit composto da una station, e da un pannello, può avere però prezzi parecchio elevati. Con un po’ di ricerche, è possibile risparmiare, scegliendo comunque prodotti di alta qualità.

Il set che ho creato oggi ti permetterà di utilizzare il sole per alimentare tutta una serie di oggetti il cui massimo assorbimento è di 300W. Praticamente la maggior parte dei prodotti che hai in casa. Il kit è composto dalla station PS50 di Bluetti, brand leader nel settore e da un pannello solare portatile da 100W di AllPowers, perfetto la ricarica della tua piccola centrale elettrica. Li trovi entrambi su Amazon: la Bluetti PS50 ha un prezzo spettacolare di 299€ mentre il pannello solare di AllPowers ha un prezzo di 179€ appena.

La station, che è un prodotto all in one, integra batteria, regolatore di carica e inverter. Non serviranno altre componenti, anzi. A disposizione – per utilizzare l’energia del sole – avrai:

2 prese Schuko;

2 ingressi USB di tipo A;

2 prese DC 12V/3A;

1 presa per auto DC 12V/10A;

1 ingresso USB di tipo C.

Tramite queste porte, potrai collegare i tuoi oggetti e – di conseguenza – alimentarli o ricaricarli usando l’energia del sole.

Tutto il set è incredibilmente facile da utilizzare: posiziona il pannello solare in un punto ben esposto al sole e – tramite apposito cavo – collegalo alla station come faresti quando ricarichi il tuo smartphone. Non occorrerà fare altro, se non aspettare che sia carico e poi utilizzarlo.

Non perdere l’occasione di creare la tua centrale elettrica solare spendendo pochissimo su Amazon. Con un po’ di astuzia e costanza, potrai alimentare i tuoi oggetti con questa eccellente station di Bluetti, sfruttando l’energia elettrica che arriva da sole, quindi completamente gratis. Per fare il tuo affare devi solo:

mettere nel carrello la station Bluetti PS50 a 299€ (prezzo spettacolare!);

mettere nel carrello il pannello solare da 100W di AllPowers a 179€.

Ricevi i prodotti a casa con spedizioni assolutamente gratuite, in una manciata di giorni. Il tuo kit, assolutamente completo, lo prendi a 478€ appena: guarda i prezzi che ci sono in giro e ti renderai conto che – considerando la qualità dei prodotti – è un vero e proprio affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.