Centrale elettrica solare: il kit completo su Amazon a prezzo ASSURDO

La tua centrale elettrica solare portatile, dotata di tutti gli ingressi che servono per alimentare dispositivi ed elettrodomestici: dallo smartphone al bollitore. Un kit completo, che arriva con pannello solare, perfetto per ottenere energia elettrica gratis dal sole.

Il modello che ha attirato la mia attenzione è l’ EB3A con pannello solare da 120W di Bluetti. Si tratta di un eccellente brand, leader nel settore perché in grado di coniugare qualità e prezzo accessibile. La station è completa: include batteria, regolatore di ricarica e inverte. Non servirà comprare altro a parte. Inoltre, è dotata di tutta una serie di ingressi ed è di semplicissimo utilizzo: essenzialmente, con uno spinotto colleghi la fonte di ricarica (il pannello, appunto) e poi sei libero di attaccare oggetti ed elettrodomestici.

Complice una golosa promozione limitata su Amazon, puoi risparmiare sul kit completo, che porti a casa a 669€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Centrale solare portatile: è il momento di risparmiare

Con un po’ di astuzia, si risparmia due volte. La prima è sul kit, che puoi prendere in promozione. La seconda è sulla bolletta: avendo cura di utilizzare spesso in casa il generatore, KW dopo KW, potrai iniziare a ridurre il consumo “tradizionale” tramite l’impianto di casa.

La station supporta senza problemi oggetti con assorbimento di 600W e picchi di 1200W. A disposizione, diversi ingressi: porta USB C per la ricarica super rapida, 1 piastra di ricarica wireless, 2 ingressi USB A standard, 1 presa Schuko (con massimo supporto 600W) e addirittura porte dedicata all’utilizzo in auto e in camper. Ciliegina sulla torta: una praticissima torcia d’emergenza. Com’è facile intuire, c’è tutto quello che occorre per effettuare un utilizzo soddisfacente della tua centrale elettrica solare portatile, che è anche super portatile e quindi facilissima da portare in giro e spostare per casa e fuori.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, con questo eccellente kit di Bluetti, che puoi portare a casa a prezzo decisamente contenuto. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine adesso per avere il set completo (station più pannello solare da 120W) a 669€ appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni appena. Promo con disponibilità limitata.

