Centrale elettrica solare COMPLETA di pannello a prezzo assurdo (384€)

Una centrale elettrica solare portatile per ottenere elettricità completamente gratis, direttamente dal sole. Un kit che, a differenza degli altri, arriva già tutto completo. Infatti, la station all in one è abbinata al pannello solare da ben 100W. Sostanzialmente, non dovrai spendere altro per poter mettere subito in funzione il tuo set. Basterà fare i collegamenti.

Il funzionamento dell’intero sistema è semplicissimo. La stazione portatile integra tutto, ma proprio tutto, l’occorrente per funzionare. Infatti, c’è una batteria per accumulare l’energia elettrica prodotta, c’è un regolatore di carica che monitora il processo e c’è un inverter. Sarà grazie a lui potrai sfruttare tutte le porte di cui la station all in one è dotata, collegando tutti i tuoi oggetti. Potrai alimentarli o ricaricarli senza problemi. Infatti, il dispositivo ti offre:

2 prese AC, 2 porte CC (uscita massima 12,8 V/3 A), 2 porte USB 3.0, 2 porte di ricarica rapida USB-C PD60W, 1 Ingresso 230 V / 50 Hz, 1 ingresso accendisigari (come quello dell’auto) per elettrodomestici.

Potente e performante, supporta un massimo carico di assorbimento di ben 600W. L’enorme batteria integrata ti garantirà tutte l’energia che ti serva. Quanto al pannello solare, il modello in kit è da ben 100W e ti permetterà di completare la ricarica in poche ore, in caso di buona presenza di luce solare. Addirittura, in caso di emergenza, puoi anche effettuare la ricarica tramite presa elettrica a muro.

Insomma, una centrale elettrica solare incredibilmente completa, che puoi portare a casa a prezzo sensazionale: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prenderla a 384€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite, garantite in pochi giorni. Sii veloce ad approfittarne però, si tratta di un’occasione mozzafiato, che durerà pochissimo.

