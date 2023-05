Centrale elettrica solare COMPLETA a prezzo assurdo su Amazon (213€)

Una autentica centrale elettrica solare portatile, con pannello solare da 60W, presa Schuko e porte USB per alimentare e ricaricare i tuoi dispositivi. Creando da solo il tuo kit, su Amazon puoi fare un ghiotto affare e portare a casa il set completo a 213€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Pirime.

Per riuscire a risparmiare così tanto, senza rinunciare a un prodotto di qualità, ti basterà scegliere separatamente la station allo in one (quella che ti permetterà di utilizzare l’elettricità ottenuta tramite energia del sole) e il pannello solare. Ecco cosa devi mettere nel carrello:

station all in one con porte USB, presa Schuko e potente torcia in sconto a 118,99€ invece di 139,99€;

pannello solare ad alta efficienza da 60W a 94,99€ (spunta il coupon in pagina!).

Ricevi tutto con spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

Centrale elettrica solare in sconto: come usarla

Una volta che avrai ricevuto i due componenti, non dovrai fare altro che collegarli ed avrai finito: il tuo sistema di generazione e accumulo di elettricità da energia solare sarà pronto.

I modi in cui puoi sfruttare l’energia elettrica ottenuta sono molteplici, grazie alle diverse possibilità offerte dalla station all in one, che integra:

4 porte USB A (di cui 2 ad alta velocità);

1 porta USB C ;

; 1 ingresso DC;

1 presa Schuko per collegare i tuoi oggetti proprio come faresti con la presa a muro che hai a casa (massimo carico supportato 80W);

per collegare i tuoi oggetti proprio come faresti con la presa a muro che hai a casa (massimo carico supportato 80W); 1 potentissima lampada ad alta intensità luminosa per ottenere molta luce in qualsiasi momento occorra.

L’eccezionale pannello solare da 60W è ad alta efficienza e, soprattutto, è pieghevole: quando non serve occupa pochissimo spazio. Con un kit così, la tua centrale elettrica solare potrai sfruttarla praticamente ovunque: a casa come backup e forma di risparmio energetico, mentre sei in vacanza (magari in campeggio) o anche durante una gita di un giorno, per avere sempre elettricità a disposizione. L’intero set ha ingombro minimo e questo aumenta esponenzialmente possibilità di portarlo in giro.

