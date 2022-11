Centrale elettrica solare a prezzo BASSISSIMO? Su Amazon si può

Una centrale elettrica solare portatile, completa di station all in one con diversi ingressi e pannello solare per la ricarica diretta tramite il sole. Un prodotto in kit che normalmente ha un prezzo parecchio elevato. Risparmiare però è possibile, basta fare un po’ di ricerche su Amazon e creare il proprio set, risparmiando sull’investimento finale. Un valido esempio è il kit che ho creato partendo da interessanti prodotti scovati sulla piattaforma del colosso dell’e-commerce:

con ben 8 ingressi per alimentare e ricaricare i tuoi dispositivi; a disposizione hai 3 ingressi USB standard, una porta USB C, 3 uscite AC per prodotti come le strisce LED e non solo. Infatti, hai anche a disposizione una vera e propria presa Schuko alla quale collegare oggetti con assorbimento massimo fino a 200W. In promozione lo prendi a 239€ circa (spuntando il coupon in pagina); un pannello solare da 100W per la ricarica diretta della centrale elettrica solare portatile: basterà esporlo al sole per effettuare la ricarica. In offerta lampo lo porti a casa a 135€ circa.

Insomma, un kit assolutamente completo che – approfittando di sconti e promozioni – ti accaparri investendo un totale di appena 374€. Dai un’occhiata in giro ai prezzi di questi set. Ti renderai ben presto conto che una centrale elettrica solare portatile – a questo prezzo e con queste prestazioni – è difficile da trovare.

Per approfittarne, finché il prezzo Amazon è ancora stabile devi solo mettere i prodotti nel carrello a completare l’ordine rapidamente:

station all in one 8 in 1 a 239€ circa (attiva il coupon in pagina);

a 239€ circa (attiva il coupon in pagina); pannello solare 100W a 135€ circa.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però perché si tratta di offerte a tempo limitato.

