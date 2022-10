Centrale elettrica solare 600W completa a prezzo SBRICIOLATO su Amazon

Una centrale elettrica solare, con massimo supporto 600W, incredibilmente semplice da utilizzare. Soprattutto, si tratta di un prodotto di alta qualità, composto da una station “all in one” e da un pannello solare da 100W. Creare il tuo kit, invece di prenderlo “già pronto”, ti permette di ottenere un risparmio complessivo decisamente consistente, senza scendere a compromessi con la qualità.

La station è la celeberrima EB3A di Bluetti: un prodotto compatto e potente, che integra la batteria per l’accumulo, il regolatore di carica e l’inverter. Il brand non ha bisogno di presentazioni, essendo un dei più noti del settore, proprio grazie alla qualità dei suoi dispositivi. A questa stazione all in one, puoi abbinare il pannello solare portatile da 100W di AllPowers.

A questo punto, hai tutto quello che occorre per produrre dell’energia elettrica gratis, grazie al sole. Come usarla? Semplicissimo: la station di Bluetti integra tutte le porte che potrebbero servirti: una presa a Schuko come quelle di casa alla quale collegare oggetti con massimo assorbimento al di sotto dei 600W, un sistema di ricarica wireless per smartphone, una porta USB C, due porte USB A e una torcia d’emergenza. Come anticipato, c’è tutto quello che serve. Per creare subito il tuo kit, scegliendo i componenti su Amazon, tutto quello che devi fare è:

spuntare il coupon in pagina e mettere la station di Bluetti nel carrello a 299€ (invece di 399€);

mettere nel carrello il pannello solare da 100W di AllPowers a 179,99€ circa;

Con un investimento totale di 479€ circa, e con spedizioni assolutamente gratuite, porti a casa un ottimo set. Per approfittarne, dovrai solo essere rapido.

Centrale elettrica solare 600W: ottimo kit a prezzo ragionevole

Di certo non ti garantirà l’indipendenza energetica (magari fosse così!), ma è una soluzione che funziona come valido strumento di backup in caso di mancanza di corrente elettrica e – perché no – potrà permetterti di utilizzare anche l’energia del sole, che è completamente gratuita, oltre a quella proveniente da fonte “classica”.

La station di Bluetti è super completa, bella nel design e realizzata in modo da essere utilizzabile praticamente da chiunque: non serve avere alcuna esperienza. Sarà come gestire un grande powerbank, dotato persino di display.

Accaparrati adesso un ottimo kit e ottieni subito la tua centrale elettrica solare portatile da 600W a mini prezzo da Amazon:

Meno di 500€ in totale e spedizioni assolutamente gratuite garantite in una manciata di giorni.

