Cellulare Panasonic, per chi ama l'ESSENZIALE: il prezzo crolla a 38€

Il cellulare Panasonic KX-TU400EXC è senza dubbio consigliato per coloro che sono alla ricerca di un secondo telefono grazie a cui effettuare chiamate o inviare messaggi, ma anche per il pubblico senior poco avvezzo alle tecnologie smart che, in maniera molto semplice, possono concedersi anche qualche scatto fotografico da condividere con la famiglia. Massima immediatezza, senza fronzoli: quel che cerchi sarà accessibile fin da subito.

Cellulare Panasonic KX-TU400EXC in offerta su Amazon a prezzo sorprendente

L'apparecchio è semplicissimo da utilizzare: i grandi pulsanti retroilluminati aiuteranno nella composizione dei numeri anche senza gli occhiali. Buona visibilità dei contenuti mostrati sul display da 2,4 pollici, anche sotto la luce diretta del sole.

Premendo il pulsante di “chiamata prioritaria” sarà avviata una telefonata a 5 numeri preregistrati con l'attivazione automatica della modalità Vivavoce. Nessun problema di autonomia, grazie ad una batteria che riesce ad assicurare fino a 450 ore in standby. L'altoparlante incorporato restituisce un audio limpido e comprensibile, anche in ambienti affollati.

