Cellulare Panasonic a soli 48€: il tasto posteriore è di una comodità unica

Se cerchi un cellulare che sia semplice da usare, senza fronzoli e che costi una miseria, abbiamo la dritta giusta per te.

Il cellulare Panasonic di cui vogliamo parlarti oggi si rivolge a chi ha meno dimestichezza con la tecnologia dei moderni smartphone, oppure a chi cerca un secondo telefono affidabile, con una batteria che dura tantissimo. Non manca niente: chiamate chiare, messaggi facili da scrivere e qualche extra che fa sempre piacere ritrovare, come la chiamata rapida per le emergenze e la possibilità di usare il vivavoce.

Su Amazon, trovi questo cellulare Panasonic con uno sconto speciale del 20%, che ti permette di pagarlo solo 48 euro: un vero affare, considerandone la qualità e la praticità d’uso. Non fartelo scappare e ordinalo oggi stesso, prima che sia tardi.

Cellulare Panasonic in sconto ad appena 48€ su Amazon

Panasonic ha realizzato un cellulare super intuitivo: i tasti sono grandi e retroilluminati, così non dovrai più strizzare gli occhi per scrivere un messaggio, soprattutto di notte, e potrai tranquillamente lasciare a casa gli occhiali. Lo schermo da 2,4 pollici è ottimo: si vede benissimo, anche in giornate di sole intenso.

Il fiore all’occhiello di questo telefonino è il pulsante posteriore per le emergenze. In caso di difficoltà, basta premerlo e il cellulare chiamerà automaticamente fino a cinque numeri che tu hai scelto, attivando subito il vivavoce. La batteria, poi, è una vera bomba: fino a 450 ore di utilizzo senza effettuare nuove ricariche. Inoltre, l’altoparlante incorporato riproduce un suono forte e chiaro.

L’offerta di oggi è impossibile da perdere: fai la scelta giusta e metti nel carrello questo cellulare Panasonic ad un prezzo mai così conveniente, la spedizione è gratis e lo riceverai a casa tua entro pochi giorni.