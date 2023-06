Celestron Astromaster: un telescopio eccezionale ad un prezzo speciale

Se sei un appassionato di astronomia o semplicemente desideri esplorare il cielo notturno, non c’è momento migliore per acquistare il celebre telescopio Celestron Astromaster. Attualmente in vendita su Amazon con uno sconto del 15%, questo telescopio offre una straordinaria combinazione di funzionalità avanzate e facilità d’uso. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 339,32 euro, pagandolo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se usi come metodo di pagamento, il servizio di finanziamento Cofidis, in fase di check-out.

Celestron Astromaster: prezzo competitivo per uno dei telescopi più richiesti sul mercato

Una delle caratteristiche più apprezzate del Celestron Astromaster è il suo azionamento del motore per il rilevamento automatico. Questo sistema consente al telescopio di seguire automaticamente gli oggetti celesti, garantendo una visione continua e stabile senza doverli riallineare manualmente. È un vantaggio significativo per gli appassionati di astronomia che desiderano esplorare il cielo in modo agevole e senza interruzioni.

Il Celestron Astromaster è dotato di ottiche completamente rivestite e vetro erigere, il che lo rende ideale per l’uso sia terrestre che astronomico. Questo significa che puoi utilizzarlo non solo per osservare i corpi celesti, ma anche per esplorare la natura circostante durante il giorno. L’immagine eretta ti permette di vedere gli oggetti nel loro orientamento naturale, senza invertimenti o immagini capovolte.

Un altro vantaggio del Celestron Astromaster è la sua facile installazione. Non sono necessari strumenti complicati o conoscenze tecniche avanzate. Grazie all’attacco a coda di rondine sgancio rapido e al treppiede pre-assemblato, puoi montare il telescopio in modo rapido e senza sforzo. Inoltre, il montaggio StarPointer e il tedesco equatoriale con cerchi graduati ti consentono di individuare e seguire gli oggetti celesti con precisione.

Il Celestron Astromaster è un telescopio straordinario che offre un’esperienza di osservazione celeste di alta qualità. L’attuale sconto del 15% su Amazon rende questo dispositivo ancora più allettante al prezzo vantaggioso di soli 339,32 euro. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di portare a casa uno strumento potente e affidabile per esplorare il magnifico universo che ci circonda, le scorte a disposizione sono limitatissime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.