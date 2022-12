C'è ancora tempo su Amazon: 5 regali di Natale SPETTACOLARI a meno di 30€

Sei in panico perché devi ancora finire i regali di Natale? Conosco bene la sensazione! Per fortuna, c’è ancora tempo su Amazon. Dai un’occhiata a questi 5 prodotti a meno di 30€, scegli quelli che preferisci e completa l’ordine velocemente. Fai in fretta però perché rimane ancora pochissimo tempo. Spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Lo smartwatch “lusso italiano” di Florence Marlen. Un dispositivo incredibilmente elegante e raffinato, dotato di ampio display in cassa circolare e un sacco di funzioni. Sotto il punto di vista della salute, ad esempio, oltre al battito cardiaco è anche in grado di controllare la pressione sanguigna e l’ossigeno nel sangue. Prendilo al volo a 29,99€ appena.

Il secondo regalo di sicuro successo è questo potente compressore portatile wireless. Funziona totalmente senza fili e, grazie alla sua potenza, è perfettamente in grado di gonfiare anche lo pneumatico dell’auto. C’è anche una torcia e un powerbank d’emergenza per lo smartphone: tutto integrato. Prendilo in sconto a 29,99€ appena.

La terza idea regalo è il celeberrimo termometro igrometro premium di Xiaomi. Ampio display e-ink ad altissima visibilità e sensori di precisione che aggiornano in tempo reale i dati relativi a temperatura e umidità ambientali. Puoi anche collegarlo in Bluetooth allo smartphone per controllare i dati. Prendilo adesso a 23,99€ appena.

Sempre by Xiaomi, ma questa volta prodotto da un brand dell’ecosistema (HOTO). Questo cacciavite 24 in 1 super premium lo prendi a 20€ circa appena, grazie allo sconto limitato del momento. Un prodotto di altissima qualità, con scrigno a scomparsa nel manico, perfetto per conservare tutti gli inserti. Prendilo adesso a 20€ circa: spunta il coupon in pagina e accaparratelo al volo.

Per finire, il celeberrimo sistema per avere un’ottima smart TV anche a partire da vecchi televisori. Fire TV Stick Lite di Amazon è una chiavetta compatta e poco ingombrante da inserire nell’ingresso HDMI del pannello. Tramite il telecomando, sfrutti al meglio la spettacolare interfaccia utente pensata per permetterti di avere a disposizione tutto l’intrattenimento delle migliori piattaforma di streaming (praticamente ci sono tutte quelle alle quali sei iscritto). Premendo un pulsante puoi anche interagire con l’assistente vocale Alexa. Prendilo adesso in promozione a 26,99€ appena.

Visto che bei regali di Natale puoi ancora prendere da Amazon a meno di 30€? Ordinando rapidamente, arriveranno in tempo. Dovrai essere super veloce però perché il tempo utile per completare gli ordini ormai è quasi finito!

