Oggi vogliamo proporvi un cavo USB davvero interessante, caratterizzato da funzionalità e versatilità. Si tratta del cavo Raviad USB 3 in 1, un prodotto interessante soprattutto per chi utilizza frequentemente dispositivi diversi e, quindi, caricabatterie diversi.

Cavo Raviad USB 3 in 1: caratteristiche tecniche

Come intuibile dal nome, il cavo in questione integra tre diverse interfacce. La prima è quella Lightning, l’interfaccia proprietaria Apple che permette di ricaricare qualsiasi dispositivo mobile della casa di Cupertino. La seconda è quella micro USB, uno standard che sta lasciando pian piano il posto alla USB Type-C, ma che ancora ritroviamo su numerosi dispositivi. Infine è presente la già citata interfaccia Type-C, ormai diffusa su qualsiasi dispositivo top di gamma e che inizia a prendere piede un po’ su tutti i prodotti che integrano una porta USB. Questo conferisce una grande versatilità al cavo che risulta quindi utilizzabile tanto per la ricarica quanto per i dati, con qualsiasi accessorio o periferica dotato di ingresso USB.

Tuttavia, la presenza di ben 3 interfacce diverse, non si limita alla sola compatibilità. I tre connettori, infatti, possono essere utilizzati contemporaneamente, ricaricando così 3 device diversi impegnando una singola presa. Molto comodo il supporto alla ricarica veloce, laddove il dispositivo connesso dovesse supportarla, garantendo così anche una buona efficienza. Buona anche la struttura, in quanto si tratta di un cavo estremamente resistente. Il rivestimento in nylon gli conferisce robustezza, tanto da essere testato per oltre 8000 piegature. Che vogliate utilizzarlo a casa, in ufficio o persino in macchina, si tratta senza dubbio di un accessorio comodo da avere sempre con sé.

È possibile acquistare il cavo Raviad su Amazon a soli 5,69 euro con un piccolo sconto attivabile tramite coupon direttamente dalla pagina prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone