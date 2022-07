Cavo Type C rotto? Approfitta del 3x1 e non ci pensare più (coupon)

Se il tuo cavo Type C si è rotto e da tempo stavi pensando di mandarlo in pensione, ho un’ottima proposta da farti. Finalmente puoi risolvere i tuoi problemi con appena un acquisto.

Credimi non dovrai comprarne più perché se approfitti al volo della promozione su Amazon, te ne porti a casa 3 indistruttibili che ti risolvono ogni situazione. Apri la pagina e spunta il coupon, prezzo finale di soli 11,69€.

Le spedizioni non sono un problema, con i servizi Prime attivi sul tuo account li ricevi a casa in uno o due giorni senza costi aggiuntivi.

Cavo Type C: da oggi ne hai 3 nuovi di zecca a disposizione

Questo pacco contiene tre pezzi, tutti e tre sono cavi Type C ma sono diversi tra di loro. In cosa? Ora te lo spiego.

Prima di vedere in cosa differiscono, però, vorrei spendere due parole sulla loro qualità. Infatti non sono dei classici modelli rivestiti in plastica, ma sono robusti e resistenti con il loro intreccio in nylon. Tutta la lunghezza ne è ricoperta e non si rovina minimamente con l’usura. Tutto qua? No, i connettori sono anche rinforzati!

La differenza sostanziale tra i tre pezzi è data dalla lunghezza. Infatti ne hai uno da:

0,3 metri;

1 metro;

2 metri.

Li puoi utilizzare anche tutti e tre o tenerli per riserva. Il più corto, ad esempio, è fenomenale da affiancare a un powerbank. Supportano la ricarica rapida fino a 60W quindi sono semplici da utilizzare anche con prodotti come laptop e sono sicuri.

Non aspettare un secondo in più e approfittane al volo, ti porti a casa questo bundle per dire sì a tre pezzi e non a un solo cavo Type C. Collegati su Amazon e spunta il coupon per pagare appena 11€ con un click. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.