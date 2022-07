Cavo Type C 100W, lungo e robusto ma anche con DISPLAY (geniale)

Hai mai pensato di poter vedere la corrente elettrica con un cavo USB Type C? Ora puoi grazie a questo modello geniale ed esclusivo che trovi in vendita su Amazon, piccolo prezzo ma comodità assoluta.

Infatti ti permette di sapere se la ricarica avviene nei giusti modi così come tante altre informazioni. Resistente e robusto, per appena 9€ è un gadget geniale da avere. Sei interessato? Completa l’acquisto al volo.

Cavo Type C: il display integrato è una chicca

Questo cavo USB Type C è comodo per diversi motivi. In realtà un po’ te li ho già detti, ma ora te ne parlo in maniera più approfondita.

Completamente rivestito da un intreccio di nylon e con connettori rinforzati, il cavo non si muove minimamente nel tempo e dura una vita intera anche se non sei il più gentile nei suoi confronti. Grazie alla sua lunghezza da 1,2 metri stai sicuro che non hai problemi e non hai limitazioni di utilizzo.

Ha due connettori Type C quindi puoi adoperarlo su tutti i prodotti di ultima generazione. Samsung e Apple sono alcuni marchi che mi vengono in mente ma non sono gli unici. Laddove è possibile, la ricarica rapida è supportata ai massimi livelli. Infatti raggiunge una capacità di 100W senza problemi.

Sicuro e comodo, il display ti fornisce informazioni affascinanti e anche utili per sapere se i tuoi dispositivi si alimentano in modo corretto.

Una chicca, certo, ma a questo prezzo è accessibile a tutti quanti.

Non te lo fare ripetere un'altra volta e approfitta subito del ribasso su Amazon per acquistare questo cavo Type C da 100W a soli 9€

