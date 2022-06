Cavo HDMI 4K, due metri di pura risoluzione a soli 7€

Una vera occasione questa presente su Amazon, ti permette di acquistare un cavo HDMI e di farci affidamento praticamente sempre. Non solo approfitti di un ribasso, ma se spunti il coupon con un click paghi ancora meno del previsto.

Due metri di lunghezza e definizione avanzata grazie ai materiali di prima qualità. In altre parole un gioiellino vero e proprio. Quanto costa? Te l’ho detto, appena 7€ e qualche centesimo quindi non fartelo scappare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Cavo HDMI 4K e non solo: il massimo che potresti avere

In fin dei conti hai dispositivi di ultima generazione, perché usi un cavetto di bassa qualità per collegarli tra di loro? Non solo rinunci al potenziale, ma non ti godi neanche le tecnologie per cui hai pagato fior di quattrini.

Per fortuna con meno di dieci euro puoi risolvere subito subito e utilizzare questo cavo HDMI praticamente con qualunque dispositivo tu voglia. Console di gioco, proiettori, laptop, smart TV e tutto il resto.

Come ti dicevo, è realizzato con i migliori materiali tant’è vero che i connettori sono placcati in oro per consentire una trasmissione dei dati velocissima e senza perdita. Per questo supporta la risoluzione 4K ultra HD, tecnologie come l’HDR e persino il 3D.

Grazie ai due metri di lunghezza non sposti mezzo mondo per collegare i vari dispositivi e con il filo rivestito in nylon, puoi stare sicuro che non ti si rovinerà prima di dieci anni a questa parte.

Insomma, i pregi te li ho elencati ora cosa stai aspettando? Collegati subito su Amazon e acquista il tuo cavo HDMI 4K ora, lo paghi appena 7€ se spunti il coupon del 20%. Un prezzo unico che unito alle spedizioni veloci e gratuite ti fa concludere l’affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.