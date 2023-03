Cavi USB C particolarissimi: 3 modelli WOW che non consoci (a meno di 10€)

Non sono tutti uguali, affatto. Di cavi USB C ne esistono tantissimi modelli, alcuni più utili e stravaganti di altri. Dai un’occhiata a questi 3 modelli, uno più particolare dell’altro. In promo su Amazon, li prendi a meno di 10€ in questo momento e godi anche di spedizioni super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il primo modello è perfetto da conservare in auto, nello zaino: ovunque ci sia poco spazio. Con pochissimo ingombro, potrai avere sempre a disposizione un potente cavetto da 60W per la ricarica rapida dei tuoi device. Il suo segreto? Si tratta di un modello retrattile! Quando non serve, è compattissimo, mentre quando vuoi utilizzarlo puoi tirare, semplicemente. Prendilo in promozione a 7,99€ appena.

Il secondo modello è per veri amanti della potenza e del controllo. Infatti, questa versione supporta ben 100W, innanzitutto. Questo implica che puoi utilizzarlo per alimentazione, ricarica veloce e trasferimento dati ultra rapido. Puoi farlo con smartphone, ma anche tablet e PC! Ancora, il pratico schermo integrato ti permette di tenere sotto controllo con precisione a quanti watt sta lavorando. Per finire, la sua struttura è progettata per durare nel tempo, grazie al rivestimento in corda di nylon ed ai rinforzi in plastica dura. In promozione, lo prendi a 8,79€ appena.

Per finire, un modello utilissimo in una marea di contesti. Oltre a essere realizzato con copertura in robusta corda di nylon, ha una delle due estremità che fa un angolo retto. Il vantaggio di questo è semplice: prolungherà l vita del cavetto, grazie alle ridotte sollecitazioni dell’estremità che andrà collegata al dispositivo da caricare o alimentare. L’esempio più classico è quello dello smartphone, che viene utilizzato mentre è in carica: con questo modello, sarà molto più pratico, persino se il device è in orizzontale (ad esempio mentre stagi giocando!). Perfetto per la ricarica veloce (grazie ai suoi 60W) è lungo ben 2 metri. Prendilo in sconto a 5,99€ appena.



Probabilmente, oggi hai scoperto l’esistenza di 3 modelli di cavo USB C super particolari, oltre che parecchio utili. Approfitta delle promozioni Amazon del momento per portarli a casa a meno di 10€ con spedizioni rapide e gratuite garantite, dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.