Cavi MAI più fuori posto: organizer semplicissimo ma COMODO (set)

Lo avrai visto migliaia di volte ma mai l’hai acquistato eppure continui a passare con le rotelle della sedia sui cavi che riversano per terra. Che guaio soprattutto perché li danneggi! Risolvi in quattro e quattr’otto con questi organizer, sono un set e sono comodissimi.

Li metti un po’ dove vuoi e non si muovo. Pensa che ne ricevi uno di ogni misura quindi non vai stretto. Collegati ora su Amazon e completa l’acquisto con soli 9,68€, non potrai più farne a meno.

Delle spedizioni non ti preoccupare, come sempre sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Organizer per i tuoi cavi: in due secondi metti tutto in ordine

Sono comodissimi e non finirò mai di ripeterlo. Questi organizer non possono mancare sulla scrivania ma anche vicino al letto. Ebbene, io ne ho incollato uno proprio al comodino così i cavi di ricarica di smartphone e tutto il resto non finiscono sotto il letto!

Come ti dicevo, questo è un set quindi trovi 3 pezzi di diverse dimensioni:

il primo sorregge 3 cavi;

il secondo sorregge fino a 5 cavi;

l’ultimo sorregge ben 7 cavi all’unisono.

Non hai bisogno di colla, dai giusto una pulita alla superficie e rimuovi la protezione. Arrivano con una striscia biadesiva preapplicata e fidati se ti dico che tiene di brutto. Sono 3 anni che io ho attaccato il mio ed è ancora ben saldo nonostante l’utilizzo quotidiano.

Puoi dire finalmente addio ai cavi seminati per terra, non perdere la tua occasione e acquista immediatamente su Amazon questo set di organizer per appena 9,68€. Un solo click e completi l’acquisto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.