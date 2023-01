Cavetto USB-C con supporto alla ricarica rapida e LED: BOMBA su Amazon

Stanco di dover cambiare in continuazione il cavetto del tuo caricatore perché di scarsa qualità? Vorresti qualcosa di più pratico, innovativo e soprattutto ad un prezzo favoloso? Con questo nuovo cavetto USB Type C avrai risolto tutti i tuoi problemi. Dispone anche della ricarica rapida e presenta alcune caratteristiche particolari tra cui un piccolo display LED. Lo puoi trovare su Amazon quasi a metà prezzo, per un importo di meno di 10€. Allora cosa stai aspettando? Completa subito l’ordine su Amazon e portartelo a casa!

Cavetto USB Type C display LED: utile e in super sconto

Il nuovo cavetto USB Type C a marchio McDodo è un prodotto davvero all’avanguardia e imperdibile. Rispetto ai suoi rivali, questo cavetto può vantare la presenza di un piccolo display LED. Con quest’ultimo potrai controllare in tempo reale la potenza della tua carica. In questo modo, potrai anche scoprire di quale potenza dispone il tuo caricatore.

Con questo gioiellino potrai inoltre ricaricare in maniera rapida i tuoi dispositivi. C’è infatti il supporto alla ricarica rapida grazie alla tecnologia PD Max da 100W. Se lo utilizzerai con un caricatore da 100W, potrai dunque ricaricare i tuoi dispositivi in un lampo.

Tutto questo non avrà alcun impatto negativo sui tuoi dispositivi. Il cavetto dispone infatti della regolazione automatica della potenza per proteggere i tuoi dispositivi durante la ricarica rapida. Il cavetto è inoltre realizzato con ottimi prodotti anticorrosione, è resistente all’usura e dissipa tranquillamente il calore. Potrai quindi sostituire il tuo vecchio cavetto ormai antiquato, che si ingroviglia sempre e che non ricarica mai i tuoi dispositivi.

Potrai portare a casa questo fantastico cavetto USB Type C con ricarica rapida e display LED su Amazon con un notevole sconto a meno di 10€! Che aspetti? Completa subito l’ordine su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.