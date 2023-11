Cassetta degli attrezzi con cacciavite a batteria, 13 accessori (-40%)

Sei un tipo che ama fare i lavori di casa da solo, senza chiamare un esperto per ogni cosa? Allora hai sicuramente bisogno di questa cassetta degli attrezzi che ora puoi acquistare su Amazon a soli 35,99 euro, invece che 59,99 euro. Per avere questo prezzo spunta il coupon in pagina.

Così puoi avvalerti di uno sconto del 40% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare quasi 24 euro sul totale. Soprattutto potrai avere sempre l’attrezzo giusto per il lavoro che devi eseguire. Una piccola spesa che ti agevolerà moltissimo.

Cassetta degli attrezzi super fornita a prezzo mini

Ecco cosa troverai dentro questa fantastica valigetta:

Avvitatore e inserti: un avvitatore a batteria con 6 impostazioni della coppia e il manico girevole. Perfetto anche negli spazzi stretti e negli angoli. Ha una doppia luce LED ed è molto maneggevole. Ci sono anche diverse viti e una prolunga snodabile.

Cacciavite: troverai due cacciavite, uno a croce e uno piatto con impugnatura antiscivolo.

troverai due cacciavite, uno a e uno con impugnatura antiscivolo. Martello e fischer: il martello è robusto, ha un’impugnatura ergonomica ed è leggerissimo. E trovi anche una piccola scatola con tasselli e viti.

Pinza e chiave inglese : una pinza a becco lungo dotata anche di una parte tagliente per spellare i cavi e una chiave regolabile .

: una pinza a dotata anche di una parte tagliente per spellare i cavi e una . Taglierino, metro e bolla: un classico cutter regolabile con lama molto affilata, un metro a nastro da 3m e una piccola livella con magneti.

Approfitta anche tu di questa ottima occasione speciale. Vai subito su Amazon e acquista la tua cassetta degli attrezzi a soli 35,99 euro, invece che 59,99 euro, spuntando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.