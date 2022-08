Cassetta attrezzi con 378 accessori a 19€ su Amazon: BOMBA fai da te

Una cassetta degli attrezzi, tutti gli accessori che ti servono da abbinare al tuo utensile rotante preferito. Ben 378 pezzi a disposizione per smerigliare, levigare, tagliare e non solo. Con le promozioni Amazon del momento, puoi risparmiare un sacco e portare tutto a casa a 19€ circa appena. Dovrai essere veloce però: mettilo nel carrello, prima di pagare, applica il codice “SU5QRKX4”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Cassetta degli attrezzi iper accessoriata: su Amazon basta pochissimo

Un prodotto utile e perfetto per gli amanti del fai da te. In dotazione, un sacco di accessori per le tue operazioni:

30 nastri abrasivi Dimensioni: 12,7 mm, 6,35 mm.

1 x disco abrasivo Dimensioni: 32 mm.

30 carte abrasive.

108 ruote da taglio regolare: 30 pezzi da 0,8 mm, 36 pezzi da 0,6 mm, 42 pezzi da 0,4 mm.

2 ruote da taglio in fibra di vetro. Dimensioni: 32 mm.

2 taglierine diamantate da 3,17 mm. Dimensioni: D4,0 x φ3,17 x 38 mm.

2 taglierine diamantate da 3,17 mm. Dimensioni: D2,0 x φ3,17 x 38 mm.

1 taglierina diamantata da 3,17 mm. Dimensioni: φ4,8 x 9,5 x φ3,17 x 38 mm.

1 taglierina diamantata da 3,17 mm. Dimensioni: φ2,4 x 9,5 x φ3,17 x 38 mm.

2 taglierine diamantate da 3,17 mm. Dimensioni: φ3,2 x φ3,17 x 38 mm.

1 taglierina cilindrica HSS, φ9,5 x φ3,17 x 38 mm.

1 taglierina a cono HSS Dimensioni: φ8 x φ3,17 x 38 mm.

1 taglierina sferica HSS Dimensioni: D3.2* φ3.17* 38mm

4 ruote in feltro (grande) dimensioni: φ25,4 mm (1″) * H6

8 ruote in feltro (piccolo) dimensioni: φ12,7 mm (1/2″ * H9

2 pezzi Dimensioni della rotella in stoffa: φ25,4 mm (1″) * H3,2 mm (1/8″), φ3,2 mm (1/8″) foro a 16 strati.

4 pinze cromate. Dimensioni: 1 pz 1,6 x 4,3 x 19 mm, 1 pz 2,4 x 4,3 x 19 mm, 2 pezzi 3,2 x 4,3 x 19 mm.

2 punte in feltro per ruote: 9,5 mm (3/8″) * 19 mm.

4 punte elicoidali lucide HSS Dimensioni: 2 pezzi 1,6 mm, 1 pezzo 2,4 mm, 1 pezzo 3,2 mm.

2 mandrino per ruota da taglio: 1,6 mm.

1 mandrino per ruota in stoffa. Dimensioni: 2,4 mm.

1 mandrino per ruote in feltro. Dimensioni: φ3,17 mm.

1 ruota in gomma smeriglio: 22,2 mm x 4 mm.

2 pezzi di levigatura Dimensioni del codolo: 12,7 mm (1/2″), 6,35 mm (1/4″).

135PCS dischi abrasivi Dimensioni: 180/220/240 # ogni 45PCS

1 chiave: 9,5 x 57 x 1,5 mm.

2 pezzi da 3,17 mm (1/8″) gambo arancione Alum. Dimension: cilindrico 15,9 mm (5/8″), 9,6 mm

(3/8″)

1 alluminio arancione. Dimensioni: forma proiettile 10mm

6 pezzi di alluminio rosa. Dimensioni: 19* 3.2mm

1 pezzo di carburo medicazione pietra dimensioni: W9.5*H9.5*25.4mm

6PC verde carburo di silicio Dimensioni: 19* 3.2mm

Tutti accessori che, essendo universali, puoi agevolmente abbinare al tuo strumento rotante, indipendentemente dal brand. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon adesso e porta a casa questa cassetta degli attrezzi con 378 pezzi a 19,99€ appena. Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “SU5QRKX4”. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.