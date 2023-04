Cassetta attrezzi 11 in 1 con avvitatore elettrico a 35€: sconto BOMBA (-40%)

Questa cassetta degli attrezzi 11 in 1 è uno spettacolo. Infatti, integra accessori che mai ci si aspetterebbe, come l’avvitatore elettrico wireless con batteria ricaricabile. Solo lui, con i tuoi inserti, ha un prezzo che vale l’intero investimento che ti permetterà – grazie all’assurdo sconto Amazon del 40% – di portare a casa tutto. Oltre alla robusta custodia, ottieni:

avvitatore elettrico wireless con torcia integrata; kit di inserti, prolunga per le operazioni più complesse e cavo di ricarica USB; pinza a punta; pinza a pappagallo; taglierino; metro; livella; cacciavite a punta piatta; cacciavite a croce; martello; organizer con chiodi, viti e altri accessori.

L’occasione è troppo ghiotta per non approfittarne: spunta adesso il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prendere tutto a 35€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

L’avvitatore elettrico wireless incluso in confezione è spettacolare. Infatti, oltre a essere dotato di batteria integrata ricaricabile, è anche orientabile in diverse posizioni così da agevolarti, grazie anche alla pratica prolunga, le operazioni di fai da te. Inoltre, una piccola – ma potente – luce LED si occuperà di illuminare al meglio la zona di lavoro. Sulla parte posteriore, c’è una seconda fonte luminosa invece: una vera e propria torcia! Da subito, puoi utilizzarlo con il ricco kit di inserti che ricevi in dotazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.