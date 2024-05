Cassa Soundcore Boom 2 in offerta: potentissima, tanta autonomia e galleggia

La Soundcore Boom 2 è una cassa Bluetooth portatile che offre una qualità audio eccellente, ideale per chi ama ascoltare musica ovunque si trovi. Attualmente disponibile su Amazon a soli 99,99€ grazie a un coupon sconto da 30€, questa cassa sorprende con la sua potenza massima di 80W, resa possibile dal subwoofer racetrack potenziato del 50%. Grazie alla tecnologia BassUp 2.0, i bassi risultano profondi e chiari, garantendo un’esperienza sonora immersiva e dinamica.

L’audio è ulteriormente migliorato dai due tweeter da 10W e dal subwoofer da 40W, che insieme creano un equilibrio perfetto tra alti e bassi grazie alla tecnologia crossover intelligente.

La Boom 2 è progettata per durare tutto il giorno, offrendo fino a 24 ore di riproduzione continua con una singola carica. Ulteriore vantaggio non da poco: la puoi perfino usare come power bank per ricaricare il tuo telefono!

La cassa è certificata IPX7: è impermeabile e galleggiante, perfetta per l’uso in spiaggia, in piscina o sotto la pioggia. Con il pro EQ, gli utenti possono personalizzare il suono secondo le proprie preferenze, mentre la funzione PartyCast 2.0 consente di collegare oltre 100 altoparlanti per feste indimenticabili. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: rimane poco tempo per averla a meno di 100€!