Cassa Marshall Emberton II a un prezzo bomba

La cassa Marshall Emberton II è un’icona. Design stiloso, riconoscibile e qualità che spacca, senza fili, è un altoparlante portatile Bluetooth che offre un suono ricco e chiaro a 360 gradi grazie alla tecnologia True Stereophonic di Marshall. Dotata di due driver full-range da 2 pollici e due radiatori passivi, che forniscono un suono potente e multidirezionale, superando le dimensioni del dispositivo stesso. Ti stupirà.

Su Amazon ora è scontata del -50%, a soli 89,99 euro, invece di 179 euro. Praticamente l’occasione d’oro per portarla a casa. Perfetta per ascoltare musica, animare una festa, portare tra le mura domestiche un suono professionale.

La cassa Marshall a metà prezzo

La batteria della cassa Marshall Emberton II ha un’autonomia di oltre 30 ore con una sola carica, rendendolo ideale per l’uso portatile. Inoltre, la ricarica rapida consente di ottenere fino a 4 ore di riproduzione in soli 20 minuti. Il dispositivo è anche resistente all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP67, che lo rende perfetto per l’uso all’aperto.

Il Marshall Emberton II supporta la tecnologia Bluetooth 5.1 per una connessione wireless stabile e semplice. La modalità Stack consente di collegare più altoparlanti Emberton II per amplificare il suono e creare un’esperienza audio più immersiva. L‘app dedicata permette di personalizzare il suono tramite preimpostazioni dell’equalizzatore e di ricevere aggiornamenti software via OTA.

Con l’arrivo dell’estate è un acquisto essenziale: per le vacanze, le grigliate, le feste a casa, in piscina. Da comprare ora, che è a metà prezzo.

Adatta agli amanti dell’outdoor, poiché la sua resistenza IP67 lo rende ideale per l’uso all’aperto, come spiagge, parchi o campeggi, è ottima anche per i viaggiatori, essendo leggera e compatta. Infine, il design classico Marshall, combinato con tecnologie moderne, la rende un oggetto di design che piacerà a chi apprezza l’estetica vintage.